В ЦОНах теперь можно оплатить госуслуги по QR

Казахстанцам доступна оплата большинства государственных услуг.

Государственные услуги в Центрах обслуживания населения можно оплачивать при помощи QR в приложении Homebank. Проект, использующий QR-код и мобильные QR-платежи на базе технологии mVisa, реализован совместными усилиями НАО «ГК «Правительство для граждан» и Halyk Bank.

«Граждане при посещении ЦОН могут тут же, без очередей и длительного ожидания, мгновенно и безопасно оплатить полученные государственные услуги при помощи QR-кода в приложении Homebank, без необходимости ручного ввода данных платежных карт», — прокомментировали в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Чтобы воспользоваться этим способом оплаты, необходимо:

— Заказать услугу у менеджера ЦОН, который в течение минуты сформирует заявку и QR-код для оплаты. QR-код формируется индивидуально по каждой услуге и для каждого клиента;

— Воспользовавшись приложением Homebank в смартфоне, активизировать значок QR-кода;

— Отсканировав QR-код, сформированный на экране монитора обслуживающего менеджера, произвести мгновенную оплату.

Воспользоваться этой услугой могут также пользователи других банковских приложений и приложений мобильных операторов Казахстана со встроенной функцией QR-оплаты.

«В настоящее время в ЦОНах можно оплатить большинство государственных услуг, в том числе апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции, иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан, получение справки о заключении брака, подачу заявки на повторное свидетельство о перемене имени, фамилии, отчества, аннулирование записей актов гражданского состояние и многое другое», — добавили в ведомстве.