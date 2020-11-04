Монгольский коммерческий банк TDB Bank начнет предлагать крипто-услуги

Дата запуска новых сервисов еще не объявлена.

Банк торговли и развития Монголии, также известный как TDB Bank, планирует начать предлагать услуги, связанные с криптовалютой. Банк из Улан-Батора стремится добавить поддержку криптовалютного хранения, депозитов, кредитов, денежных переводов и управления активами. Банки по всему миру начинают, наконец, принимать тот факт, что криптоиндустрия никуда не денется. Некоторые сделали это, добавив учетные записи для криптовалютных предприятий, в то время как центральные банки разрабатывают свои собственные CBDC, передает CentralAsia.

TDB Bank, один из старейших в Монголии, объединился с блокчейн-компанией Hexland, а также с технологической фирмой Delio. Сделка довольно крупная для всех участников, учитывая, что это второй по величине банк в стране с 50 филиалами по всей стране. В основном банк работает с промышленными клиентами, в его портфеле более 400 местных компаний.

В сделку также войдут некоторые дополнительные участники, такие как MDKI — монгольская компания по добыче полезных ископаемых и блокчейн (Mongolian mineral resource and blockchain firm). Что касается Hexland, это компания, которая предоставляет такие услуги, как проверка и разработка смарт-контрактов на блокчейне, разработка кошельков и многое другое.