Состоялось заседание Азиатской отрасли телекоммуникаций и информационных технологий

Участники обсудили стратегии телекоммуникационного бизнеса на ближайшее десятилетие.

Telecoms World Asia 2020 — одно из многих международных и континентальных событий в области связи и информационных технологий. Мероприятие, которому исполняется 22 года, с годами росло в геометрической прогрессии: в этом году в нем приняло участие более 1200 организаций и более 120 докладчиков. Изначально его планировалось провести в Бангкоке в марте этого года, но из-за пандемии оно прошло онлайн 27–29 октября, передает CentralAsia.

Мероприятие предоставило возможность лидерам успешных организаций в сфере коммуникаций и информационных технологий обменяться мнениями, установить контакты и открыть двери для дальнейшего сотрудничества, а также обсудить стратегии телекоммуникационного бизнеса на ближайшее десятилетие.

Эксперты считают, что развитие сектора телекоммуникаций и информационных технологий Монголии не отстает от остального мира. В этом году на Telecoms World Asia 2020 присутствовало руководство Mobicom Group, ведущей монгольской телекоммуникационной и информационной компании. Кодзи Курушима, директор по маркетингу корпорации Mobicom, принял участие в дискуссии на тему «Создание дорожной карты 5G», а и Ц.Идэрмөнх, генеральный директор Mobicom Networks LLC, принял участие в дискуссии на тему «Оптовые инновации и движущие силы для цифрового будущего».