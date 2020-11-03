Глава Зерде выступил на форуме в Сеуле

Он рассказал о госпрограмме «Цифровой Казахстан» и деятельности холдинга.

Председатель правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“» Арман Абдрасилов принял участие в международном форуме по вопросам экономического сотрудничества стран Севера 2020 года, цель которого заключается в содействии региональному экономическому сотрудничеству.

Международный форум является платформой для стран северного региона и международных организаций, по обсуждению глобальных и региональных изменений после Covid-19 и углублению экономического сотрудничества. Он организован Президентским комитетом по вопросам экономического сотрудничества Севера (PCNEC), Национальным научно-исследовательским советом по экономике, гуманитарным и социальным наукам (NRC), Корейской ассоциацией международной торговли (KITA) и Корейским агентством по поощрению торговли и инвестиций (KOTRA).

В своем выступлении глава «Зерде» рассказал о ходе реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан» и деятельности холдинга, который сегодня является национальным институтом развития в области ИКТ и сервисным интегратором электронного правительства.

«В рамках госпрограммы „Цифровой Казахстан“ в текущей версии реализуется более 120 мероприятий по 5 основным направлениям — переход на цифровое государство, развитие инфраструктуры, цифровизация отраслей экономики, создание инновационной экосистемы и развитие человеческого капитала. По итогам двух лет реализации госпрограммы было создано 120 тысяч рабочих мест, привлечено более 32 млрд тенге венчурных инвестиций и достигнут общий экономический эффект более 800 млрд тенге. Помимо этого количество ИТ-компаний увеличилось до семи тысяч. В частности, сделан большой рывок в сфере GovTech, что позволяет государству, бизнесу и обществу эффективно взаимодействовать. К примеру, система информационного обмена VISTA реализована на основе современных решений защиты информации с прозрачной интеграцией, с инфраструктурой открытых ключей. Она предусматривает использование электронной цифровой подписи. Защита обеспечивается надежными средствами шифрования, выполненными согласно стандартам, принятым в Республике Казахстан. СИО Vista может быть легко интегрирована с другими информационными системами и почтовыми клиентами», — отметил Арман Абдрасилов.

По его словам Казахстан открыт к установлению партнерства с Южной Кореей — к объединению усилий и инвестициям в развитие необходимой инфраструктуры в СНГ. Движение в консорциуме позволит выводить отечественные ИТ-компании на новые рынки.

Ранее руководитель Холдинга «Зерде» на своей странице в социальной сети отметил: «Хочешь быть лучшим — учись у лучших. Казахстанская модель государственного управления ИТ построена на примере южнокорейской. Успехи корейских коллег не вызывают сомнений в правильности модели, но время от времени требуется синхронизация для корректировки курса».