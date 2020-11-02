В Казахстане запустили онлайн-сервис по психологической помощи

Бесплатными консультациями уже воспользовалось более 350 человек.

Республиканский научно-практический центр психического здоровья совместно с детским фондом ЮНИСЕФ запустил сайт Covid-19.mentalcenter для оказания психологической и психотерапевтической дистанционной помощи населению в период пандемии коронавируса.

Как рассказал Николай Негай, генеральный директор РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья» МЗ РК, сайт состоит из двух больших частей. Первая – образовательная часть, где можно узнать больше о психическом здоровье, о том, как регулировать те или иные расстройства (нарушение сна, тревожность), управлять стрессом в период пандемии и т.д.

Вторая часть – непосредственно индивидуальная помощь. Она тоже состоит из двух частей. Вы можете послать вопрос, который вас интересует и вам придет ответ в письменном виде, также есть онлайн-консультации, которыми уже воспользовалось более 350 человек. Записаться на беседу со специалистом можно на сайте, оставив свой номер телефона, через справочную службу, колл-центр и с электронного адреса