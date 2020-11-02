Всемирный банк выделил Узбекистану 50 миллионов долларов на инновации

Будет профинансировано порядка 50 исследований в области НИОКР.

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил финансирование в размере 50 млн долларов для реализации проекта «Модернизация национальной инновационной системы в Узбекистане». Проект будет способствовать проведению исследований международного класса в государственных научно-исследовательских институтах (НИИ) и вузах, а также позволит коммерциализировать результаты их работ. Научные сотрудники названных организаций смогут подать заявки на получение грантов, которые профинансируют порядка 50 исследований в области НИОКР, в том числе совместных проектов с участием международных исследователей и частного сектора, передает CentralAsia.

Темами исследований могут быть возобновляемые источники энергии, низкоуглеродные технологии, различные темы в области медицины и вирусологии, включая Covid-19, и другие перспективные направления науки и техники. На основании результатов исследований, финансируемых в рамках проекта, планируется издание порядка 50 статей в международных рецензируемых журналах.

В рамках проекта будут выделены средства на модернизацию инфраструктуры и лабораторий отдельных НИИ, перечень которых будет утвержден Министерством инновационного развития после всесторонней оценки потребностей соответствующих организаций.