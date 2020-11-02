Мобильное приложение E-Mongolia за месяц скачали более 61 тыс. пользователей

генеральный план по совершенствованию интеллектуальной транспортной системы.

Электронная платформа E-Mongolia для государственных услуг была дополнена семью видами услуг, предлагаемыми дорожными и транспортными департаментами правительства Монголии, включая запросы информации о штрафных пунктах и водительских правах, государственной регистрации автомобилей, техосмотре автомобилей, выдаче и прекращении государственной регистрации автотранспортных средств и переоформлении специальных водительских прав. В рамках перехода правительства к цифровым технологиям при поддержке Южной Кореи был разработан генеральный план по совершенствованию интеллектуальной транспортной системы, передает CentralAsia.

С момента запуска системы E-Mongolia 1 октября ее мобильное приложение скачали 61 829 пользователей, в общей сложности предоставив различные виды государственных услуг 138 891 раз. Система, которая объединяет государственные услуги для обеспечения простого и бесперебойного круглосуточного доступа, теперь позволяет гражданам получать различные виды государственных услуг через мобильное приложение и сайт.

В мобильное приложение E-Mongolia скоро будет встроено программное обеспечение для распознавания речи Chimege, разработанное монгольской стартап-компанией Chemege Systems, чтобы расширить цифровую доступность государственных услуг и упростить доступ для людей с ограниченными возможностями.