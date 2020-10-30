Казахстанский футбол плотно работает с IT

Информационные технологии активно проникают в спорт.

Современные футбольные клубы пытаются внедрять новые методики обучения будущих игроков. Для этого применяются различные технологии — в том числе различные гаджеты, которые помогают получать информацию о футболистах. Именно такой подход используется в детско-юношеском футбольном центре «Жас-Кыран».

Что там делает чемпион?

Стоит отметить, что на поле «Жас-Кырана» часто играют топовые казахстанские клубы. В последнем туре сюда приезжала «Астана», которая выиграла первый матч с новым главным тренером Андреем Тихоновым. Клуб из Нур-Султана победил «Иртыщ» со счетом 1:0, а решающий гол на 66-й минуте забил форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин. Эта победа помогла «Астане» вернуться на второе место в премьер-лиге. Однако по экспертной оценке Betonmobile у столичной команды не получится догнать лидера лиги «Кайрат». Сейчас алматинский клуб опережает преследователей на одиннадцать очков. Это гигантское расстояние, которое «Астана» вряд ли сумеет отыграть.

Возвращаясь к «Жас-Кыран», то полем этого центра не зря пользуются топ-клубы Казахстана. Хорошее качества и удобное расположение — главные преимущества этой арены. В «Жас-Кыран» вложены серьезные финансы. Не зря этот центр стал первым в СНГ начал использовать инновационные технологии для улучшения спортивных результатов своих футболистов.

За техническую сторону в центре отвечает международная компания SAP Sports One. Она создала единую платформу по управлению командой и физической формой игроков. С ее помощью также удобно планировать тренировки и анализировать спортивные показатели. А также экономические метрики, например, параметр ROI. Он поможет оценить возможность возврата средств, потраченных на обучение игроков. ROI также используют калькуляторы БК, рассчитывая процент окупаемости ставок. Многие футбольные клубы с помощью ROI оценивают потенциальную стоимость своих игроков. Поэтому сервис SAP Sports One используют в своей работе многие клубы, в том числе и мадридский «Реал».

Как работает SAP?

Дело в том, что работа в системе ведется в режиме реального времени. Это позволяет тренерам центра не только раскрыть потенциал каждого игрока, но и предотвращать травмы. В «Жас-Кыран» работает над тем, чтобы выпускать креативных и техничных игроков для казахстанских команд. Именно поэтому в центре активно применяют методику Brain Football. Ее суть заключается в том, чтобы футболист развивал не только физические и игровые навыки, но и стратегическое мышление. В SAP Sports One можно собирать данные и показатели о футболисте и предлагать индивидуальные рекомендации для каждого воспитанника.

С технологией SAP удобно формировать тренировочный процесс. В приложении тренера собираются данные всех игроков, по показателям можно отследить возможности футболистов. Далее их нужно будет натренировать — например, прокачать тактическую часть, если видно, что игрок слаб в этом компоненте игры.

Также в системе есть видеоанализ матчей и тренировок. Там можно отследить повторяющиеся схемы и игровые расстановки, а также разрабатывать план на игру с учетом слабых мест соперника.