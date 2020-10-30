Aviata.kz презентовала новые возможности для казахстанских туристов

Об уникальных для казахстанского рынка продуктах, новостях компании и итогах карантина команда Aviata.kz рассказала в ходе онлайн презентации Aviata Update.

Первая большая презентация компании, Aviata Update, прошла в онлайн-формате. Во время трансляции директор Aviata.kz Николай Мазенцев и директор ж/д направления Ербол Бостанов поделились последними новостями, рассказали о процессе адаптации к Covid-реальности, а также презентовали новые для рынка путешествий продукты. Анализируя динамику рынка, пожелания и отзывы потребителей, команда сервиса разработала ряд решений для удобства планирования путешествий по авиа и ж/д направлениям.

В ходе мероприятия был презентован уникальный продукт для казахстанского рынка — рассрочка и кредит на авиабилеты. Aviata.kz стала первой в стране, кто предлагает туристам такую опцию. Оформить билет в рассрочку пользователь может на 3 месяца, а в кредит — на 6, 9 или 12 месяцев. Это позволяет пользователям приобретать билеты на комфортных условиях и иметь больше возможностей для путешествий.

Команда рассказала о новой услуге Superflex, гарантирующей возврат 90% от стоимости билета, которая распространяется, в том числе, и на невозвратные тарифы. Стоимость услуги составляет 10% от суммы билета. На данный момент решение доступно для покупки билетов авиакомпаний AirAstana, Scat и Qazaq Air, но в планах — расширить этот список до всех перевозчиков.

Для удобства пользователей Aviata.kz внедрила возможность оплаты с помощью сервиса Apple Pay, который позволяет произвести расчет в один клик.

«Мы очень рады представить казахстанцам новые возможности для еще более комфортного и эффективного планирования путешествий. В основе нашей миссии лежит идея о создании технологий для сближения людей и культур, и каждая наша разработка — это результат стремления предоставлять лучший пользовательский опыт и передовые решения», — прокомментировал Николай Мазенцев, директор Aviata.kz.

Для туристов, предпочитающих железнодорожное сообщение, также доступны новые услуги, в числе которых — возможность возврата ж/д билетов онлайн. Теперь процедуру можно совершать на сайте или в приложении без необходимости физического посещения пунктов продажи.

Команда сервиса разработала услугу по пересадкам в ж/д направлении, которая помогает найти оптимальное решение, если прямое сообщение с пунктом назначения отсутствует. При этом туристу не нужно искать несколько билетов, сравнивать время прибытия и отъезда поездов, вводить данные заново — сервис делает это автоматически.

Безопасность и удобство пользователей — один из приоритетов компании. В этом направлении была презентована новая функция: возможность увидеть при выборе места в вагоне, кто едет с вами — женщина или мужчина, а также узнать о продолжительности поездки соседа. Информация предоставляется пользователями на добровольной основе.

Компания поделилась данными об итогах прошлого года. Так, через сервис было продано 1,5 млн авиабилетов и 2 млн ж/д билетов. Благодаря тому, что для путешествия поездом достаточно предъявить электронную версию ж/д билета, команде сервиса удалось сохранить порядка 60 тонн леса за год.

Что же касается работы в условиях пандемии, то за время карантина Aviata.kz обработала более 1 млн обращений по вопросам возврата билетов. Сейчас команда восстановила силы и принимает 98% звонков сразу, а 2% людей, которые не смогли дозвониться автоматически, перезванивает сама.

«Глобальная пандемия стала большим вызовом для всего сектора путешествий, в том числе и для нашей компании. С возникшей нагрузкой по вопросам возвратов справлялись всей командой: бухгалтерия, разработчики, маркетологи и я сам отвечали на звонки и сообщения клиентов без выходных, стараясь охватить как можно больше пользователей и помочь в решении возникших сложностей. Несколько месяцев поток обращений был пиковым, и мы хотим еще раз поблагодарить каждого нашего пользователя за проявленное терпение и понимание», — отметил Николай Мазенцев.

Также компания рассказала о новой инициативе по сотрудничеству с фондом «Болашак». Компания присоединилась к развитию проекта «Проездные гранты», целью которой является оказание поддержки и помощи в сборе средств на оплату поездок для участия в республиканских и международных турнирах, конкурсах и состязаниях одаренным молодым людям. Теперь каждый желающий, приобретая билет на Aviata.kz, может поддержать проект, перечислив предпочитаемую сумму. Все средства автоматически направляются в фонд проекта. На сегодняшний день в инициативе, запущенной две недели назад, поучаствовало 341 человек.