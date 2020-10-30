Все колледжи столицы имеют доступ к образовательным информационным ресурсам

В акимате рассказали, как проводится дистанционное обучение.

В столичных организациях ТиПО учебный процесс ведется в дистанционном формате, в связи с чем предусмотрено обязательное функционирование в каждой организации электронной образовательной среды. Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель столичного управления образования Шолпан Кадырова, сообщает акимат Нур-Султана.

«Разработаны необходимые методические рекомендации. На интернет-ресурсах размещено 7014 видео-уроков по общеобразовательным дисциплинам, 6 177 — по специальным дисциплинам, 19 415 методических рекомендаций, более 40 763 практических заданий, более тысячи педагогов прошли курсы повышения квалификации по IT-компетенциям. Центром модернизации образования в целях совершенствования учебного процесса для преподавателей ТиПО еженедельно проводятся вебинары и консультации», — отметила Кадырова.

Также на сегодняшний день во всех колледжах города созданы виртуальная приемная директора и штаб по оказанию онлайн-консультаций преподавателям, студентам и родителям. 100% колледжей имеют доступ к образовательным информационным ресурсам, такие как Platonus, Google Classroom, Edu page, дополнительно Moodle, Sova и другие.

«По соблюдению санитарных норм хочу отметить, что во всех колледжах и общежитиях установлены санитайзеры, тоннели, на сегодняшний день запасы дезинфицирующих средств имеются в достаточном количестве. Все преподаватели и студенты, не имеющие компьютеров, обеспечены техникой, предоставленной колледжами во временное пользование», — пояснила Кадырова.

Иногородние студенты, не имеющие компьютеров и интернет-ресурсов, размещены в общежитиях, где для них созданы благоприятные условия для обучения.