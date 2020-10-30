Продажи гаджетов для здоровья выросли на 50%

В AliExpress проследили, как менялись предпочтения в покупках казахстанцев в период самоизоляции — с апреля по сентябрь текущего года.

По статистике компании лидерами продаж, как и до введения режима карантина, продолжают оставаться мобильные телефоны, ценовой диапазон которых в ТОП-5 варьируется от 45 000 тенге до 430 000 тенге. При этом количество купленных девайсов за три месяца, начиная с апреля текущего года, увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом до введения карантина. Также в категорию лидеров вошли аксессуары для мобильных телефонов и электроника, в числе которой — Smart-браслеты, наушники, гарнитуры, мобильные установки для звукозаписи, медиаплееры и т. д.

«Проследив за тенденциями покупок на AliExpress, можно отметить, что казахстанцы стали уделять своему здоровью больше внимания: категория товаров для здоровья значительно укрепилась в позициях с течением карантина. Так, по сравнению с периодом до начала карантина (январь–март) к сентябрю спрос на товары в данной группе вырос более чем на 50%. Здесь казахстанцы предпочитали покупать биометрические приборы (измерители пульса, давления) и различные электрические массажеры, в том числе — аппараты для массажа шейно-воротниковой зоны, а также массажные кресла для проработки всех групп мышц», — отмечают представители торговой площадки.

Также в период самоизоляции казахстанские пользователи активно занимались ремонтом. В список самых популярных товаров на AliExpress вошла категория измерительных приборов, среди которых чаще всего покупали лазерные уровни для ремонтных работ и электронные термометры. Лидерами продаж по этому направлению стали лазерный 3D уровень бренда Hilda с функцией самовыравнивания, а также лазерные бесконтактные термометры для быстрого и безопасного измерения температуры поверхностей объектов.

Казахстанцы не забывали заботиться и о своих «железных друзьях». Автозапчасти и электроника для автомобилей также вошли в список востребованных товаров, в особенности покупателей интересовали GPS-навигаторы и аудиосистемы. Самой часто покупаемой моделью стали водонепроницаемые GPS-трекеры TKSTAR TK905 с возможностью работы в режиме ожидания до 90 дней.

Активнее всего в карантинный период заказы совершали жители Алматы. Вторыми в рейтинге покупательской активности стали столичные пользователи. За ними следуют карагандинцы, жители Шымкента и Павлодара.