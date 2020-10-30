Билеты на финал ЛЧ УЕФА 2021 года в Стамбуле — призовой фонд 8-го сезона международной детской социальной программы «Футбол для дружбы».

Заявочная кампания на участие в восьмом сезоне Международной детской социальной программы ПАО «Газпром» близится к завершению: последние заявки принимаются до 31 октября 2020 года. Призовой фонд — билеты на финал Лиги Чемпионов УЕФА 2021 г. в Стамбуле.

Шанс принять участие в международных мероприятиях «Футбола для дружбы» есть у каждого любителя футбола в возрасте от 12 до 15 лет, вне зависимости от национальности, пола и физических возможностей. Участие в программе абсолютно бесплатно.

Главные события пройдут с 27 ноября по 9 декабря 2020 года и будут включать следующие активности:

— Международный онлайн-лагерь «Футбола для дружбы» (обучение и тренировки для юных футболистов), а также Международный детский пресс-центр (обучение и практические задания для юных журналистов).

— Международный онлайн-форум «Футбола для дружбы» (обсуждение лучших инициатив в сфере развития детско-юношеского спорта с экспертами и тренерами).

— Международный чемпионат по «Футболу для дружбы» (Football for Friendship eWorld Championship), который пройдет в новом футбольном симуляторе в режиме онлайн.

«Переход „Футбола для дружбы“ сезона 2020 в онлайн-формат — отличное и смелое решение, разработчики программы поддержали детей и провели колоссальную работу. Мероприятия этого сезона пройдут на цифровой платформе и в футбольном симуляторе Football For Friendship World, на базе которого состоится чемпионат, но, как и прежде, программа соберет юных любителей футбола со всего мира, — комментирует особенности нового сезона легендарный футболист Роберто Карлос. — Кроме того, победителей чемпионата ждет хороший призовой фонд — билеты на финальный матч ЛЧ УЕФА в Стамбуле в 2021 году».

«Футбол для дружбы» поддерживают УЕФА, ФИФА, футбольные федерации и ведущие футбольные клубы мира, международные благотворительные фонды, знаменитые спортсмены, политики, деятели искусства. Проект удостоен множества международных и национальных наград в области социальной ответственности, спорта и коммуникаций, включая мировой рекорд за самую многонациональную футбольную тренировку в истории.

В 2020 году «Футбол для дружбы» пройдет в онлайн-формате. Специальная цифровая платформа объединит более 10 тысяч игроков всех возрастов и станет базой для международных детских соревнований, а также игровой площадкой, где любой желающий сможет потренироваться, объединиться в смешанные международные сборные и сыграть в любимую игру в формате «Футбола для дружбы» не выходя из дома.

Чтобы стать участником нового сезона программы «Футбол для дружбы», нужно отправить заявку до 31 октября 2020 года.