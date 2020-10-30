Оборот рынка фудтеха РФ вырос в два раза

За несколько месяцев локдауна рынок прошел путь, на который в обычных условиях ему понадобилось бы не меньше года.

С начала режима самоизоляции уровень оборота российского фудтех-рынка вырос в два раза и до сих остается на этом уровне. При этом динамика развития разных сегментов рынка и успехи определенных игроков позволяют строить более амбициозные прогнозы до конца года. Пищевые привычки пользователей достаточно неизменны, в то же время все больше людей проявляют интерес к здоровому питанию. К таким выводам пришли аналитики компаний экосистемы Сбера (платежного сервиса ЮKassa, сервиса доставки еды «Кухня на районе», сервиса доставки продуктов СберМаркет и холдинга по производству рационов готового питания Performance Group).

2020 год выработал у людей привычку заказывать через интернет еду, продукты и готовые рационы. Во время режима самоизоляции заметно выросли в целом обороты, количество платежей и средние чеки сервисов доставки еды. Так, средний чек за готовую еду, оплаченную через ЮKassa, в январе–марте этого года составлял 600 рублей. Но уже в апреле он вырос в 2 раза, до 1200 рублей, и оставался таким почти до конца лета. Со второй недели августа этот показатель продолжил увеличиваться и в октябре составил 1666 рублей.

Интересно, что в августе количество платежей через ЮKassa за готовую еду уменьшилось — аналитики сервиса объясняют это отменой режима самоизоляции, открытием кафе и ресторанов. При этом недельный оборот платежей на сервисах доставки еды увеличивался все время с начала локдауна. В апреле он был на 70% больше, чем в марте, до режима самоизоляции. В мае недельный оборот был в два раза выше, чем в марте, и оставался таким до конца июля. В октябре этот показатель вырос еще сильнее — в 2,1 раза по сравнению с мартом.

Аналитики ЮKassa считают, что за несколько месяцев локдауна рынок фудтеха прошел путь, на который в обычных условиях ему понадобилось бы не меньше года. И даже отмена режима самоизоляции не затормозила дальнейшее развитие рынка.

«Во время локдауна многие люди могли на собственном опыте убедиться, что заказывать готовую еду и платить за нее онлайн — это удобно и безопасно. Вероятно, пользователи решили не отказываться от этой возможности и после режима самоизоляции», — говорят авторы исследования.

По данным «Кухни на районе», апрель стал адаптационным для пользователей. В первый месяц режима самоизоляции средний чек вырос на 21%, но число заказов уменьшилось на 27%, что в целом ухудшило показатели оборота по сравнению с февралем. Дальше люди стали еще активнее заказывать готовую еду с доставкой. В мае заказов стало на 55% больше, при этом средний чек не изменился. В сентябре число заказов выросло на 57%, а вот средний платеж уменьшился на 16%. Оборот платежей в мае вырос на 53% относительно апреля, а в сентябре добавил еще 31%.

Аналитики «Кухни на районе» отмечают, что активность пользователей зависит от времени дня. Так, в апреле на 20% выросло число утренних заказов завтраков. После отмены режима самоизоляции эта тенденция сохранилась: на завтраки по-прежнему приходится 21-23% от всего оборота платежей на сервисе. По мнению аналитиков, это говорит о выработавшейся привычке пользователей заказывать завтраки онлайн. На заказы в обеденное время стабильно приходится 50% оборота сервиса, на ужины — порядка 30%.

Во время локдауна заметно вырос также спрос пользователей на сладкое. Количество заказов «Кухни на районе» в этом сегменте увеличились на 23% в апреле при общем падении выручки сервиса. Но уже в сентябре продажи вернулись к уровню, который был до режима самоизоляции. С апреля по сентябрь топ по количеству заказов возглавляла «большая порция сырников». В целом, рацион пользователей сбалансированный — практически первое, второе, третье и компот. Интересно отметить, что борщ люди заказывали реже, чем финский рыбный и грибной супы. С началом локдауна заметно вырос спрос пользователей и на кофе — особенно популярными стали горячий фильтр-кофе и ванильный раф-кофе.

За хлебом — тоже в интернет

В 2020 году доставка продуктов также стала драйвером развития фудтех-индустрии, при этом в течение года основной набор продуктов потребительской корзины остается практически неизменным. В первом квартале этого года оборот СберМаркета вырос в пять раз, во втором — в 15,6 раза. В разных городах России число заказов на сервисе увеличилось в разы, а топ по этому показателю выглядит так:

1. Санкт-Петербург — в 20 раз

2. Самара — в 17 раз

3. Екатеринбург — в 15,3 раза

4. Красноярск — в 15 раз

5. Нижний Новгород — в 14,3 раза

6. Новосибирск — в 13,7 раза

7. Казань — в 13,1 раза

8. Москва — в 10 раз

9. Краснодар — в 9 раз

10. Ростов-на-Дону — в 8,5 раза.

Аналитики СберМаркета тоже объясняют такой рост тем, что режим самоизоляции дал возможность многим россиянам оценить преимущества доставки продуктов, и привычка пользоваться этой услугой сохранилась даже после локдауна.

Ресторан на кухне

По оценкам Performance Group, к концу 2020 года рынок доставки готовых рационов питания в России вырастет на 15-20%, до 10-11 млрд рублей. Этому способствуют накопившийся у людей спрос на здоровый образ жизни, рост популярности сервисов доставки еды, а также режим самоизоляции, из-за которого россияне стали активнее покупать через интернет товары и услуги. В июне — сентябре этого года спрос на программы готового питания Performance Group увеличился в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заказы таких рационов пользователи делают в среднем на 8-9 дней.

По словам экспертовPerformance Group, закрытие фитнес-центров в самом начале карантина привело к некоторому снижению доли заказов для спортсменов, но при этом сервис MyFood, созданный для тех, кто просто хочет вкусно поесть, в апреле показал рекордный рост заказов. Сказался эффект удаленки: людям быстро надоела домашняя еда, и захотелось вкусового разнообразия.

«Удобство, безопасность и удовлетворение запроса на здоровый образ жизни стали ключевыми факторами для развития фудтеха в этом году. За конец весны, лето и начало осени у многих пользователей выработалась привычка заказывать готовую еду и продукты через интернет, и люди стали более избирательными в выборе сервисов для этого. Дальнейшее развитие фудтех-индустрии возможно за счет индивидуализации предложений, акцента на локальные продукты и кухни, быстрого реагирования на новые тренды рынка и интеграции с другими лайфстайл-сервисами», — считают аналитики.