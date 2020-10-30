Жители стран ЕАЭС смогут найти работу через мобильное приложение

Оно создано для того, чтобы каждый проживающий в ЕАЭС мог быстро найти работу.

На территории ЕАЭС в 2021 году запустят мобильное приложение для трудоустройства мигрантов. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в текущем году запустила официальный портал «Работа без границ» для поиска работы на территории всех стран-участниц. Как поясняла пресс-служба организации, проект станет частью единой цифровой экосистемы в сфере трудоустройства и занятости, передает Sputnik.

«Мобильное приложение по передвижению наших трудовых ресурсов, чтобы любой человек, проживающий в стране-члене ЕАЭС, мог быстро найти работу, уже наготове. Я очень надеюсь показать его в следующем, 2021 году. Думаю, что мы этим привлечем максимальное количество граждан, в том числе русскоговорящих, проживающих в первую очередь в государствах-членах нашего союза, в Россию на работу. Ну и если кто-то захочет поработать в странах-членах союза, это также для наших людей будет доступно», — рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Он отметил, что четыре главные свободы, о которых договаривались при создании организации — свобода движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, — стоят на повестке дня.