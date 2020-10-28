О системе прослеживаемости товаров и цифровизации сферы рассказали в КГД

Эффект от внедрения онлайн ККМ в виде дополнительных поступлений с начала текущего года составил 32,7 млрд тенге.

Цифровизация процесса предоставления деклараций на товары в электронном виде минимизировала контакты с УВЭД и разночтения норм законодательства. По информации председателя Комитета государственных доходов МФ РК Марата Султангазиева, с момента внедрения системы выпущено более 2,6 млн таможенных деклараций. Из них более 2 млн деклараций выпущенj в автоматическом режиме за одну минуту. Сумма дополнительных поступлений с начала года составила 23 млрд тенге.

В своем выступлении в СЦК спикер напомнил, что в целях упрощения таможенного декларирования в 2019 году совместно с ЮНКТАД ООН внедрены информационные системы «АСТАНА-1» и «Единое окно». С них начинается система прослеживаемости товаров. Через «Единое окно» реализована подача заявлений на получение лицензий и разрешительных документов, выдаваемых в ГБД «Е-лицензирование». На сегодняшний день на портале зарегистрировано 2,3 тысяч пользователей.

«Следующим звеном в системе прослеживаемости товаров являются информационные системы налогового администрирования. Наиболее эффективным стало администрирование с применением данных ИС «Электронные счета-фактуры. По состоянию на 1 октября 2020 года в ИС ЭСФ зарегистрировано 482,8 тысяч пользователей и выписано более 450 млн ЭСФ. Сумма дополнительных поступлений с начала года составила 68,2 млрд тенге», — отметил М. Султангазиев.

Последнее звено прослеживаемости товаров — онлайн контрольно-кассовые машины, применение которых с 2020 года обязательно. Сейчас их в стране 710 тысяч. Эффект от внедрения онлайн ККМ в виде дополнительных поступлений с начала текущего года составил 32,7 млрд тенге.

Глава комитета также рассказал об эффективности «налогового кошелька» eSalyq. Мобильное приложение заработало в декабре прошлого года и позволяет исключить некорректные платежи и пени, сократить количество возвратов и инкассовых распоряжений, снизить затраты налогоплательщиков по времени и исключить расходы на комиссию банков. В первом полугодии 2020 года кошелек дополнили различными сервисами и расширили функционал. Сейчас им пользуется больше 78 тысяч казахстанцев.