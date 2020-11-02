ERC - официальный дистрибьютор CHIEFTEC в Казахстане

Первая поставка товаров CHIEFTEC ожидается уже в начале декабря 2020 года.

В октябре 2020 года международный холдинг ERC объявил о подписании контракта в Казахстане с компанией CHIEFTEC, мировым производителем первоклассных корпусов ПК, блоков питания и компьютерных комплектующих. Контракт с вендором CHIEFTEC — важный шаг в развитии ИТ-направления. Первая поставка товаров CHIEFTEC ожидается уже в начале декабря 2020 года.

Компания CHIEFTEC — мировой производитель первоклассных корпусов ПК, блоков питания и компьютерных комплектующих с 26-летним опытом. Благодаря инновационным разработкам и постоянным инвестициям в современное оборудование бренд занимает лидирующие позиции в области компьютерных комплектующих. Длительное время продукция компании CHIEFTEC получает высокие оценки и награды за надежность и качество. Именно это обеспечивает доверие и высокую популярность среди пользователей.

ERC — профессиональный дистрибьютор международного уровня. Группа компаний ERC имеет растущий дистрибуционный бизнес во многих странах, в частности в Казахстане. ERC Distribution Kazakhstan представлена основными направлениями сотрудничества с бизнес-партнерами: системная интеграция, консьюмерская электроника, товары для детей, техника для дома и бытовая техника. ERC предлагает продукцию, идеи и решения как для государственных и коммерческих предприятий, так и для отдельных потребителей или домохозяйств.

По вопросам портфолио CHIEFTEC и возможного сотрудничества, а также по другим вопросам можно обращаться по электронному адресу sales.kz@erc.international.