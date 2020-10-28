Новая версия флагмана резервного копирования обеспечивает устойчивость к программам-вымогателям, лидирующую производительность и степень сжатия резервных копий.

Veritas Technologies, мировой лидер в области решений для защиты данных и повышения доступности ИТ-сервисов, представил обновленную платформу Enterprise Data Services Platform (EDSP) в странах СНГ. Система получила новые инструменты, которые помогут снизить риск потери корпоративных данных без увеличения расходов. Новая версия NetBackup 8.3, ключевого компонента EDSP, теперь дополнена решениями Veritas Resiliency Platform (VRP) и CloudPoint. Вместе они повышают отказоустойчивость приложений и инфраструктуры клиента, позволяют защищать и восстанавливать данные, где бы они ни размещались.

Крупные мировые компании стремятся к скорейшей цифровой трансформации, которая в том числе позволяет сделать работу удаленных сотрудников удобной и эффективной, сократив затраты в непростых экономических условиях. Поэтому отказоустойчивость и оптимизация IT-инфраструктур сегодня особенно важны. Новые возможности NetBackup 8.3 помогут снизить риски и неприятные последствия системных простоев, исключить противоречащие друг другу решения для управления задачами и при этом добиться значительной экономии.

«NetBackup — лучшее корпоративное решение в своем классе, которое пользуется заслуженным доверием заказчиков и партнеров по всему миру. Это доказывают и 15 лет лидерства Veritas в исследовании Gartner Magic Quadrant, — отмечает Сергей Табулин, региональный директор Veritas в России и СНГ. — С выходом новой версии NetBackup 8.3 — крупнейшего обновления в истории этого решения — наши клиенты получат множество дополнительных функций, необходимых для сохранности данных в условиях усложняющейся ИТ-инфраструктуры и растущих рисков кибератак. Мы рассчитываем, что интеграция решений Veritas Resiliency Platform и CloudPoint сделают NetBackup еще более привлекательным для новых заказчиков, которым важна защита данных предприятия».

Преимущества решения NetBackup 8.3

1. Более высокая устойчивость к программам-вымогателям.

— Расширенная защита с использованием инструментов NetBackup; неизменность любых хранилищ данных за счет технологии NetBackup OpenStorage Technology (OST).

— Единая защищенная инфраструктура, поддерживающая 2048-битное шифрование, и интеграция со сторонними системами управления ключами шифрования (Encryption Key Management System, EKMS).

— Усовершенствованный контроль доступа на базе ролей (Role-Based Access Control).

— Еще более высокая отказоустойчивость благодаря гранулярному восстановлению виртуальных машин с практически нулевым показателем RPO (Recovery Point Objective, целевая точка восстановления) и низким показателем RTO (Recovery Time Objective, целевое время восстановления). Достигается благодаря технологии непрерывной защиты данных (Continuous Data Protection, CDP).

— Возможность настройки регулярных проверок восстановления данных, не влияющих на рабочие операции.

2. Единая высокопроизводительная платформа, обеспечивающая отказоустойчивость всей среды.

— Исключается использование разрозненных инструментов управления. Расширенная платформа EDSP теперь обеспечивает защиту облачных данных, миграцию рабочих нагрузок и аварийное восстановление для локальных, гибридных и мультиоблачных сред.

— Эффективное хранение данных при более низких требованиях к пропускной способности и консолидированных инфраструктурных затратах; прямое подключение к многоуровневому облаку, управление данными для разных сегментов и уровней хранения с одного узла (за счет использования технологии NetBackup CloudCatalyst).

— Оптимизация затрат на хранение данных за счет интегрированных инструментов управления и отчетности. С использованием аналитики Veritas APTARE инфраструктура становится более прозрачной.

— Поддержка новых уровней рабочих нагрузок, значительный рост производительности.

— Ускорение операций с VMware vCenter и vCloud до 50 раз. Время обнаружения ресурсов в масштабных средах сокращается с нескольких часов до нескольких минут.

— Ускорение динамической защиты данных NAS на 25% благодаря автоматическому обнаружению ресурсов и балансировке нагрузок.

— Упрощенная настройка и администрирование за счет полного контроля над обнаружением виртуальных машин, резервным копированием, восстановлением и автоматизацией для масштабных развертываний Microsoft SQL, Oracle и Oracle Real Application Clusters (RAC).

3. Защита облачных данных для всех ведущих платформ — Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud.

— Расширенные возможности резервного копирования облачных данных в любую целевую среду — в том числе между стеками и регионами Azure — с аварийным восстановлением нажатием одной кнопки. Достигается за счет полной интеграции Veritas Resiliency Platform.

— Отлаженный перенос рабочих нагрузок и данных в гибридных и мультиоблачных средах — в облако и между облачными уровнями.

Высокая оценка рынком

В своем исследовании «Магический квадрант по технологиям резервного копирования и восстановления для центров обработки данных» за 2020 год Gartner в 15-й раз включила Veritas в число лидеров рынка. Высокую оценку исследовательской компании подтверждают отзывы клиентов и партнеров Veritas.

«VMware расширил наши возможности от виртуализации вычислений до полнофункциональной гиперконвергентной мультиоблачной среды, предоставляя нашим клиентам полноценную инфраструктуру с использованием VMware Cloud FoundationTM, — отмечает Ли Касвелл (Lee Caswell), вице-президент по маркетингу компании VMware. — А NetBackup 8.3, в свою очередь, обеспечивает гибкое восстановление данных и улучшенную защиту масштабируемых развертываний VMware».

«Выпуская новую версию NetBackup, Veritas продолжает совершенствовать платформу Enterprise Data Services Platform. Мы предлагаем защиту данных корпоративного класса и самый надежный комплекс средств восстановления, где бы эти данные ни хранились — от собственных физических и виртуальных систем до облачных сред и даже контейнеров, — рассказывает Дипак Мохан (Deepak Mohan), исполнительный вице-президент по организации выпуска продуктов компании Veritas. — Инфраструктура наших клиентов становится сложнее: она охватывает новые приложения, поддерживает увеличенные рабочие нагрузки и обширные объемы данных, задействует больше облачных систем и способна отразить новые угрозы. NetBackup 8.3 реализует стратегию упрощения IT-инфраструктур и процессов управления данными, обеспечивая лучшие в отрасли масштабируемость и надежность благодаря Enterprise Data Services Platform».

Компания Oberig IT является официальным дистрибьютором решений Veritas на территории Казахстана и предлагает протестировать любое решение Veritas при помощи локальных инженерных ресурсов. По всем вопросам можно обращаться на info.kz@oberig-it.com.

24 ноября компания Oberig IT проведет вебинар, посвященный Veritas Backup Exec — передовому решению резервного копирования с лучшей стоимостью владения.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.