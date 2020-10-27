В Казахстане запустят Единое цифровое окно для экспортеров

Проект Digital Export направлен на рост экспорта через цифровизацию.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на брифинге в СЦК рассказал, как планируется добиться этого.

«Мы наладили прямое сообщение с экспортерами через Telegram-чат, он называется Export.gov. В круглосуточном режиме наши специалисты и эксперты принимают обращения бизнеса и максимально быстро стараются решить все возникающие проблемы. Опрос экспортеров выявил системные вопросы и просьбы, с которыми обращаются наши предприниматели. Это аналитическая поддержка экспорта, консалтинг при подготовке экспортной документации и получение льготного финансирования. На основе этого опроса мы значительно усилили аналитический блок», — сказал министр.

С начала года 103 предприятия получили рекомендации, как лучше вести свою экспортную деятельность. Подготовлено 14 отраслевых экспресс дайджестов.

«Мы планируем консолидировать все меры господдержки, которые предоставляются 10 государственными и квазигосударственными структурами, а портал Export.gov.kz превратить в Единое цифровое окно, Digital Export. Для этого уже запущено два пилотных проекта совместно со Сбербанком и АльфаБанком. Экспортеры могут в электронном формате подавать заявки и получать возмещение затрат», — рассказал Бахыт Султанов.