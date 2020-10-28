Узбекистан планирует присоединиться к PayPal

Ранее официальные лица заявляли, что система не будет работать в Узбекистане из-за действующих законов, которые не позволяют физическим лицам хранить деньги в иностранной валюте.

Узбекистан, единственная страна в Центральной Азии, не подключенная к системе денежных переводов PayPal, также начал попытки перейти на эту систему. Об этом сообщил министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Шухрат Содиков. По словам министра, Центральный банк Узбекистана в настоящее время ведет переговоры с PayPal, передает CentralAsia.

Содиков отметил, что в будущем планируется внедрение национальной системы денежных переводов, которая будет конкурировать с системой PayPal. В 2018 году официальные лица поясняли, что система PayPal не будет работать в Узбекистане из-за действующих законов, которые не позволяют физическим лицам хранить деньги в иностранной валюте. В октябре прошлого года в закон были внесены поправки, разрешающие открытие счетов за рубежом.

PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система. Позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.