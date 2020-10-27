У казахстанцев появится «цифровой социальный кошелек»

Для реализации проекта создана рабочая группа совместно с несколькими министерствами, Национальным банком и организациями финансового сектора.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов на брифинге в СЦК рассказал об инфраструктурных и цифровых проектах в торговле и экспорте. Как отметил министр, создание национальной товаропроводящей системы с интеграцией в аналогичные системы стран ЕАЭС и Центрально-Азиатского региона — это важное поручение Главы государства. НТС станет главной инфраструктурой Евразийского продовольственного хаба.

«В Казахстане она будет состоять из 24 оптово-распределительных центров, которые призваны оказывать полный комплекс услуг по сохранению и перераспределению фермерской продукции. Создание таких центров позволит консолидировать усилия множества хозяйств, включая ЛПХ, при закупе сырья, производстве и реализации продукции. И одновременно обеспечит всю вертикаль сельхозпроизводителей гарантированным сбытом товара и ростом доходов. Проект уже выходит на стадию практической реализации. В начале октября бизнес-консорциум компаний, заинтересованных в строительстве первых 7 ОРЦ, вышел на министерство с частной финансовой инициативой. Над ними мы сейчас работаем», — рассказал Бахыт Султанов.

Он отметил, что эти объекты будут расположены в селе Мичурино и городе Аксу Павлодарской области, городе Капчагай Алматинской области, городе Шу Жамбылской области, а также в городах Нур-Султане, Шымкенте и Алматы. Еще по 17объектам ищут спонсоров.

«Функциональной возможностью товаропроводящей системы станет „цифровой социальный кошелек“ казахстанца. Проработать его внедрение также поручено в Послании этого года. Речь идет о том, чтобы проследить целевое использование огромных бюджетных ресурсов, выделяемых гражданам на социальную помощь, с одной стороны, и их эффективное вливание в экономику, достижение конечных товаропроизводителей. То есть, цифровой кошелек предназначен для оплаты за социально значимые товары, работы или услуги, которые реализует наш бизнес», — отметил министр.

Он привел взаимосвязь на наглядном примере: «Механизм НТС заключается в том, чтобы эффективно и быстро доставить продукцию до покупателя, что называется, „от поля до прилавка“, а также сохранить ее. Эффект, который получает при этом потребитель — товар без лишних накруток и в лучшем качестве. А граждане, получающие соцпомощь, смогут через специальную систему безналичного расчета покупать эти отечественные товары, фактически — напрямую отправляя деньги фермерам. Так, стыкуя взаимовыгодный интерес друг к другу, производителя и потребителя, мы замыкаем через НТС своеобразный круг товароденежного оборота».

Бахыт Султанов подчеркнул, что для цифрового проекта создана рабочая группа совместно с министерствами труда, цифровизации и финансов, Национальным банком и организациями финансового сектора.