Минторговли запустило платформу по защите прав потребителей

Пилотная версия начала действовать в Нур-Султане.

В октябре этого года Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан запустило в городе Нур-Султан пилотную версию цифровой платформы по защите прав потребителей. Она должна стать централизованной точкой сбора, обработки и мониторинга всех жалоб и обращений потребителей.

В рамках первого этапа пилотной версии будет проведено тестирование сбора и обработки обращений по категории «Обмен/ Возврат товара». В пилотном проекте участвуют три крупные торговые точки — Alser, Magnum Cash& Carry, Анвар. Потребители могут получить доступ к платформе по адресу Weask.kz и оставить свои обращения или жалобы по обмену/ возврату своего товара, купленного в вышеуказанных магазинах. При этом необходимо, чтобы товар соответствовал требованиям возврата магазина, с наличием чека или подтверждением о покупке. Для подачи обращения потребителю будут доступны несколько каналов: отправка запроса напрямую на платформе или посредством считывания QR-кода с помощью смартфона в торговых точках. Функционал подачи жалоб/ обращений по иным вопросам прорабатывается и будет доступен в рамках полноценного запуска платформы.

После поступления обращения оно будет рассмотрено магазином. Если потребителя не устроит ответ, то обращение будет перенаправлено дальше, на рассмотрение Комитета по защите прав потребителей РК.

После полноценного запуска платформы ожидается, что потребители будут обеспечены необходимой информацией об их правах и возможностях, а взаимодействие с магазинами будет переведено в онлайн-формат, что скажется на повышении качества оказываемых услуг. У потребителей также будет возможность удаленно обратиться за помощью к общественным объединениям и другим органам досудебного урегулирования за дополнительной информацией и поддержкой.

Для участия торговых сетей и магазинов в пилотном проекте можете обращаться в Департамент цифровизации МТИ.