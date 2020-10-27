«Транстелеком» стал официальным партнером Micro Focus

Портфель продуктов Micro Focus включает широкий спектр ПО для создания гибридных ИТ-инфраструктур и автоматизации бизнес-процессов.

АО «Транстелеком», один из крупнейших операторов связи в Республике Казахстан, получил статус официального партнера компании Micro Focus, входящей в топ мировых лидеров в сфере разработки программных решений и сервисов для корпоративных пользователей.

Портфель продуктов Micro Focus включает широкий спектр программного обеспечения, позволяющего создавать гибридные ИТ-инфраструктуры, автоматизировать бизнес-процессы от разработки и тестирования приложений до управления каталогом услуг, инцидентами, рисками, формированием данных прогнозной аналитики. Основными пользователями решений компании являются крупные корпоративные заказчики — банки, авиастроительные концерны, производители автомобилей, государственные органы и организации. Корпорация поставляет решения более пятнадцати тысячам клиентов, в том числе 98 компаниям из списка Fortune 100.

В начале 2020 года в АО «Транстелеком» было принято решение перейти на новое программное обеспечение для управления ИТ-услугами и провести реинжиниринг процессов ИТ. По результатам конкурсных процедур было выбрано решение компании Micro Focus Service Management Automation (SMAX).

Успешное внедрение SMAX позволило автоматизировать процессы управления запросами на обслуживание, инцидентами, проблемами, конфигурациями, изменениями, знаниями, соглашением об уровне услуг и каталогом услуг. На сегодняшний день в созданной системе SMAX работает более 60 диспетчеров первой линии поддержки и около 600 специалистов второй линии поддержки. Во время реализации проекта была проведена интеграция с системой мониторинга Zabbix, контакт-центром, Active directory и другими внешними системами, а также создан Портал самообслуживания для внутренних клиентов и клиентов АО «Транстелеком».

Компания АО «Транстелеком» планирует дальнейшее развитие системы в части автоматизации процессов управления релизами, доступностью услуг, активами и лицензиями, а также осуществить интеграцию с электронно-цифровой подписью.

Успешное развитие проекта по внедрению Micro Focus SMAX подтолкнуло руководство АО «Транстелеком» на заключение партнёрского соглашения с компанией Micro Focus. Программное обеспечение Micro Focus помогает компаниям управлять ИТ-ресурсами на всех этапах жизненного цикла ИТ, повышая эффективность и снижая долгосрочные затраты. Среди продуктов компании можно выделить следующие направления:

— IT Operations Management — решения для управления всеми частями ИТ-организации, от оборудования до процессов управления;

— Application Delivery Management — решения для управления полным жизненным циклом приложений, от разработки до тестирования и внедрения;

— Hybrid Cloud Management — управление частным и гибридным облаком;

— Security — решения для обеспечения безопасности приложений, данных и процессов в организации;

— Backup and Governance — решения для резервного копирования и управления данными;

— Big Data — решения для управления и аналитики больших данных.

Партнерский статус АО «Транстелеком» позволит эффективно использовать эти решения не только в деятельности АО «Транстелеком», но и для удовлетворения растущих потребностей клиентов в качественных услугах по управлению и эксплуатации ИТ.