В ЕНПФ предупредили казахстанцев о мошенниках

За вознаграждение они предлагают вкладчикам помощь в получении выписок со счета, однако это чревато разглашением персональных данных.

Единый накопительный пенсионный фонд предупреждает вкладчиков и получателей о том, что в социальных сетях и мессенджерах участились случаи мошеннических предложений о предоставлении выписки с индивидуального пенсионного счета за определенную плату. Важно помнить, что данные вкладчиков о накоплениях защищены согласно закону «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (статья 57 «Тайна пенсионных накоплений»).

«ЕНПФ убедительно рекомендует не передавать свои персональные данные третьим лицам, а проверять выписку самостоятельно. Напоминаем, что каждый вкладчик ЕНПФ имеет право бесплатно получить все сведения со своего пенсионного счета», — отметили в Фонде.

Для это существует несколько способов:

— посредством личного кабинета на сайте Enpf.kz или в мобильном приложении ENPF

— посредством электронной почты на адрес, представленный в ЕНПФ

— на портале электронного правительства eGov

— посредством почты

— при личном обращении в отделения АО «ЕНПФ».

«С помощью электронного способа получения выписки можно, не выходя из дома, в любое время проверять свой индивидуальный пенсионный счет. Вы можете получать выписку через личный кабинет на сайте Enpf или через портал электронного правительства. Для входа достаточно зарегистрироваться на сайте и ввести свои данные и пароль, либо использовать электронно-цифровую подпись или одноразовый пароль, который придет на ваш номер телефона, зарегистрированный в базе mGov», — добавили представители ЕНПФ.

Пользователи также могут воспользоваться обновленным мобильным приложением для смартфонов и планшетов. В приложении ENPF доступно два способа авторизации: ввести ИИН и пароль, либо использовать электронно-цифровую подпись, также пользователь может воспользоваться последующим входом посредством Touch ID или Face ID при их наличии на мобильном устройстве. Мобильное приложение доступно на казахском и русском языках в Google Play, AppStore и Huawei AppGallery.