МИОР станет уполномоченным органом в области доступа к информации

Президент РК в своем недавнем послании обозначил необходимость внесения изменений в законодательство по вопросам доступа к информации.

Министр информации и общественного развития Аида Балаева на пресс-конференции в СЦК, посвященной разъяснению послания Главы государства, сообщила, что ведомством ведется работа по внесению изменений и дополнений в Закон «О доступе к информации». Он работает с 2015 года и дает право на свободное получение и распространение информации на базе портала «Открытое правительство».

В рамках портала функционирует четыре платформы — открытые данные, открытые бюджеты, открытые НПА и открытый диалог. Аида Балаева рассказала, что только на платформе «Открытый диалог» подано более 367 тысяч обращений на блоги первых руководителей.

«Несмотря на это со стороны общественности имеются обоснованные нарекания в части актуальности размещаемых данных. Нередки факты, когда данные госорганами размещаются в нечитабельном формате, несвоевременно публикуются ответы на комментарии», — озвучила проблему министр.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании обозначил необходимость внесения изменений в законодательство по вопросам доступа к информации. Поправки предусматривают решение двух задач: усиление контроля и ответственности, а также расширение сферы применения отдельных норм закона «О доступе к информации». Теперь Министерство информации и общественного развития будет наделено функциями уполномоченного органа в области доступа к информации, и Главе государства будет ежегодно предоставляться отчет о состоянии.

Кроме того, к обладателям информации предлагается отнести субъекты предпринимательства и их объединения, саморегулируемые и неправительственные организации, осуществляющие функции госорганов. Разработанные поправки включены в проект закона по вопросам информации, который в настоящее время рассматривается в мажилисе парламента. До конца года законопроект должен будет поступить на подпись Президенту.

Кроме того, Аида Балаева рассказала, что в Казахстане планируется внедрить систему электронных петиций. Учитывая, что общественный интерес граждан к участию в деятельности государства растет, будет разработана и внедрена система Е-петиций. Министерством изучен опыт порядка 30 стран мира, где петиция применяется на практике. Чаще всего петиция представляет собой электронную форму коллективного обращения и регулируется на законодательном уровне.

«С учетом этого в Казахстане разрабатывается соответствующая нормативно-правовая база, в которой будет закреплено понятие „петиции“, а также регламентирован порядок ее подачи и рассмотрения. Также будет определен лимит на участников. В мировой практике численность составляет от 10 тысяч до 100 тысяч подписантов», — отметила глава ведомства.

Техническое сопровождение онлайн-платформы обеспечит Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.