Олимпийцы Казахстана проведут уроки физкультуры для школьников онлайн

Проект включает в себя видеоуроки по физической культуре, в которых принимают участие лучшие спортсмены Казахстана.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана и Kundelik.kz объявили о запуске совместного проекта, направленного на физическое воспитание и популяризацию здорового образа жизни среди школьников. Стратегическое соглашение о сотрудничестве подписали генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков и генеральный директор ТОО «Күнделік» Мухтар Ильясов.

Основная идея проекта напрямую связана с актуальными условиями по всему миру — удаленная система образования стала частью жизни учеников и их родителей. Также в онлайн-пространство перенесено и проведение уроков по физической культуре.

«Сегодня, в период современных реалий, особенно важно поддерживать физическое здоровье как нас самих, так и наших детей. С учетом удаленных занятий подрастающее поколение еще чаще проводит время за мониторами. При этом физическая активность сводится к минимуму, что влияет на полноценное развитие ребенка. Поэтому Национальный Олимпийский комитет Казахстана и наши олимпийцы предлагают практическую помощь в проведении уроков физкультуры, которые, по сути, являются первым шагом в карьере любого спортсмена. Мы часто говорим, что чемпионы родом из детства, так что решение запустить подобный проект, направленный на общее развитие физического здоровья детей, является ответственным шагом. Благодарим Kundelik за поддержку нашей инициативы и надеемся, что совместный проект найдет отклик не только среди школьников, но и среди учителей физической культуры всей страны», — говорит генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков.

Проект включает в себя видеоуроки по физической культуре, в которых принимают участие лучшие спортсмены Казахстана. Для разработки специальных уроков привлечены профессиональные методисты с многолетним опытом работы в системе образования, учителя физической культуры, которые уже на протяжении многих лет непосредственно работают с детьми в общеобразовательных школах.

«Мы очень рады стратегическому партнерству с Национальным Олимпийским комитетом и приложим все усилия для популяризации физической культуры и широкого распространения спортивного медиа-контента в нашей стране. Казахстан по праву гордится достижениями наших спортсменов на мировых аренах, и, на наш взгляд, важно предоставлять эту информацию молодому поколению — учащимся всех школ Казахстана посредством современных технологий. Совместно с НОК мы работаем над публикацией серии видеоуроков на казахском и русском языках», — говорит генеральный директор ТОО «Күнделік» Мухтар Ильясов.

Первый этап стартует со второй учебной четверти. Спортсмены под руководством педагогов представят серию обучающих уроков. Следующий этап намечен на третью и четвертую четверти учебного года — на этой стадии акцент будет сделан на специализированные тренировки по различным олимпийским видам спорта. Национальный Олимпийский комитет уделяет большое внимание вовлеченности детей в эти уроки и специально для мотивации учащихся предусмотрел различные конкурсы и активности. У школьников будет возможность выиграть уникальные подарки. Помимо этого, на протяжении учебного года пройдут вебинары ведущих спортсменов. Все видеоуроки будут доступны на образовательной платформе Kundelik и Youtube-канале Национального Олимпийского комитета Казахстана.