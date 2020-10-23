Казахстанца оштрафовали за запрещенный контент в «ВКонтакте»

Размещение в социальной сети материалов деструктивного религиозного течения стоило ему 138 тыс. тг.

Жителя Туркестанской области оштрафовали за распространение запрещенных материалов. Согласно данным ДП Туркестанской области, сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области на станице одного из пользователей «Вконтакте» выявили запрещенный контент религиозного характера. Полицейские установили, что житель Кентау разместил в социальной сети материалы лидеров деструктивного религиозного течения, лекции которых запрещены на территории страны, передает Zakon.kz.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 490 ч.1 КоАП РК «Незаконное распространение материалов религиозного содержания». В отношении него составили административный протокол и оштрафовали на сумму 138 900 тенге.