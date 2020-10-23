АО «НИТ» возьмет в обслуживание интеграционные сервисы

Таким образом планируется решить проблему недоступности информационных систем госорганов.

В связи с тем, что были зарегистрированы периодические сбои в работе систем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК, вызвавшие проблемы с доступом к сервисам правоохранительных органов, интеграционные сервисы переданы на сопровождение в АО «Национальные информационные технологии».

На этой неделе состоялось рабочее совещание по вопросам передачи сервисов интеграции с участием руководства КПСиСУ ГП РК (Бахыт Абишев) и Холдинга «Зерде» (Арман Абдрасилов).

По словам Бахыта Абишева, изменения произошли обдуманно и взвешенно: «Каждый должен заниматься своим делом. Нагрузка будет распределена на каждую структуру равномерно».

АО «НИТ» сможет осуществлять круглосуточный мониторинг функционирования ИС и сервисов ГО, интегрированных с ШЭП, в режиме 24/7, а также информировать КПСиСУ в случае фиксирования недоступности сервисов, уведомлять о возможных угрозах и проводить технические мероприятия, способные повлиять на работоспособность сервисов.

Как отметил Арман Абдрасилов, необходимая компетенция и знания сотрудников АО «НИТ» позволят вести грамотную и слаженную работу.