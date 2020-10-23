IT Академия Samsung начинает новый учебный год

В этом году впервые в число партнеров вошли учебные заведения Казахстана.

В вузах-участниках образовательного проекта компании Samsung Electronics «IT Академия Samsung» стартовали годовые учебные курсы по трекам «Искусственный интеллект», «Интернет вещей» и «Мобильная разработка». В этом году впервые в число партнеров вошли учебные заведения Казахстана — Казахский национальный университет им. Аль Фараби (КазНУ) и Алматинский университет энергетики и связи (АУЭС).

«IT Академия Samsung» — это образовательный проект компании, который предоставляет возможность студентам вузов получить практические знания в наиболее востребованных сферах информационных технологий. В рамках проекта реализуются три образовательных трека: Интернет вещей https://profit.kz/tags/iot/ (с 2017 года), Искусственный интеллект и Мобильная разработка (с 2019 года). Уникальные курсы программы «IT Академия Samsung» разработаны специалистами Samsung Research Russia.

На треке «Искусственный интеллект» приступили к обучению более полтысячи студентов в 23 вузах. На курсы трека «Интернет вещей» — 30 учебных групп в 26 российских вузах, в сумме зачислено 405 студентов. Мобильную разработку будут изучать 219 студентов из девяти вузов РФ. На каждом треке Samsung предлагает студентам учебные курсы в режиме онлайн, что особенно актуально в связи с пандемией.

«Мы очень рады, что благодаря активному развитию программы IT Академия Samsung по трем актуальным образовательным трекам, растет интерес со стороны вузов к участию в программе в России и Казахстане. Приятно, что с каждым годом все больше студентов получает возможность изучать самые актуальные IT-направления, в том числе и с практической точки зрения, создавая собственные проекты под руководством опытных специалистов. География проекта продолжает расширяться и наглядно демонстрировать, что подготовка новых высококлассных специалистов в сфере IT важна для всех стран современного мира», — прокомментировал Сергей Певнев, директор по корпоративным проектам штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Бесплатные годичные учебные треки программы построены на освоении востребованных практических навыков в ходе проектной деятельности. К концу учебного года выпускники IT Академии Samsung самостоятельно разрабатывают индивидуальные проекты. Студенты трека «Интернет вещей» на защите представляют прототип устройства или целую систему устройств, объединенных современными технологиями связи. Проект в треке «Мобильная разработка» — это мобильное приложение для платформы Android, в треке «Искусственный интеллект» — нейросеть, обученная на подготовленном наборе данных и встроенная в прикладную программную систему. Все студенты, успешно прошедшие курс, получают сертификат от Samsung.