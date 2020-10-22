Банк Хоум Кредит организовал бесплатный образовательный IT-проект

Желающие уже могут подать заявку на обучение основам Java, Data Analytics, Regress Testing.

«Банк Хоум Кредит» запустил авторскую программу обучения и стажировок для молодых IT и digital-специалистов — «HCU IT Hub». Это отличная возможность «прокачать» свои навыки, а также присоединиться к решению сложных и интересных задач международного банка.

Наставниками в университете выступят ведущие сотрудники банка, которые управляют запуском ключевых продуктов, а также имеют многолетний опыт работы с командами аналитиков и разработчиков. Каждый студент курсов получит сертификат Home Credit University, а лучшие, по итогам экзаменов, станут частью большой семьи Банка Хоум Кредит в качестве стажеров и штатных сотрудников.

Специалисты могут самостоятельно выбрать направление обучения в зависимости от интересов и базовых навыков:

— Java разработчик

— аналитик данных SQL

— специалист по тестированию

Заявку могут подать студенты или выпускники бакалавриата, магистратуры 2017−2022 гг. по математическим, техническим, естественно-научным или IT-направлениям. Оставить заявку можно на сайте. В ней нужно указать базовую информацию о себе и прикрепить резюме. Дедлайн — 15 ноября.