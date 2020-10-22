ПКБ запустило новый сервис по проверке лиц в рамках закона ПОД/ФТ

На данный момент проверка производится из нескольких источников, локальных и международных.

До конца года ПКБ планирует техническое подключение крупного игрока из международных поставщиков для расширенного сервиса ПОД/ФТ. Сегодня в Казахстане только в финансовом небанковском секторе свыше 1000 субъектов финансового мониторинга.

«Мы таргетируем сейчас весь сектор небанковских организаций, поэтому продумали оптимальную продуктовую стратегию. Облегченный сервис FCB CheckMe дает возможность проверки резидентов в режиме онлайн, полный сервис FCBC heckMe+ будет позволять настраивать расширенный поиск с учетом более 10 000 источников международных списков, негативных новостей СМИ, а также иностранные публичные должностные лица и другие категории нерезидентов. Наши клиенты получают комплексный сервис, а не софт и списки в отдельности», — отметил Руслан Омаров, генеральный директор ПКБ.

Такой сервис помогает компании проверить партнера или клиента по принципу «одного окна» из множества списков: один запрос выдает информацию, консолидированную из разных источников, в том числе принадлежит ли человек к группе организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, должников, находящихся в санкционных списках и другое.

«Текущее законодательство о ПОД/ФТ обязывает всех субъектов финансового мониторинга проводить надлежащую проверку клиентов перед установлением деловых отношений. Создание эффективных инструментов выявления лиц, связанных с отмыванием денег или финансированием терроризма, является важной задачей. Поэтому мы считаем, что вопрос автоматизации процессов, которые помогают субъектам финансового мониторинга исполнять надлежащим образом требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, всегда актуален», — прокомментировали в Комитете финансового мониторинга Министерства финансов РК.

Также в ПКБ пояснили, что уже работают над расширением функционала для ПОД/ФТ-мониторинга. Также клиентам доступна опция кастомизации, когда к программному модулю возможна подгрузка любых списков, которые клиент покупает самостоятельно. Сервис доступен для всех юридических лиц как в формате ручной проверки через веб-интерфейс, так и через API.