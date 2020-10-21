Онлайн-концерты проводит студенческий оркестр Назарбаев Университета

В планах коллектива — исполнить 12 песен до конца года.

В период пандемии, когда проводить живые концерты нет возможности из-за карантина, участники студенческого музыкального коллектива NU Orchestra снимают музыкальные выступления на расстоянии друг от друга в сотни километров. Каждый музыкант играет и записывает свою партию из произведения у себя дома, после чего их исполнения сводятся в единую гармоничную композицию, сообщает акимат Нур-Султана.

«Ежегодно с 2018 года в Назарбаев Университете устраивали большие оркестровые концерты. В этом году также планировали его провести, готовились к нему, но, к сожалению, во время пандемии пришлось отменить эти планы. И мы решили записывать концерты в онлайн-формате», — рассказала одна из участниц коллектива.

В необычном формате молодые музыканты записали такие знаменитые казахские произведения, как «Адай», «Козимнын карасы», «Кишкентай», «Ер туран», «Минезин коркем». В планах коллектива — исполнить 12 песен до конца года.

«Наш звукорежиссер делает биты, под которые каждый оркестрант в своем городе из дома записывает свою партию. В создании одной композиции участвует 30–40 музыкантов, и звукорежиссер обрабатывает эти 40 дорожек, сводит их в один аудиофайл. Параллельно ребята записывают себя на видео. И в итоге весь материал монтируется», — поделились участники оркестра.

Все участники музыкального коллектива являются студентами НУ, которые обучаются на разных научных специальностях. После окончания университета многие из них планируют и дальше присутствовать в жизни оркестра.