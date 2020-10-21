В Казахстане запустят «Е—апостиль»

Сервис станет единым инструментом электронного апостилирования документов для всех заинтересованных госорганов.

На очередном заседании Межведомственной комиссии по вопросам оказания государственных услуг (МВК) рассмотрели вопросы автоматизации электронного апостилирования и услуг органов юстиции и внутренних дел. Заседание прошло с участием представителей государственных органов, общественных организаций и цифровых комиссаров.

В целях прозрачного и рационального расходования бюджетных средств и ресурсов электронного правительства планируется использование сервисного программного продукта «Е–апостиль» Министерства юстиции РК как единого инструмента электронного апостилирования документов для всех заинтересованных госорганов.

Также для упрощения процесса и исключения предъявления бумажных документов по регистрации юридических лиц и регистрации залога движимого имущества в органах юстиции предложено решение по проработке возможности «подтягивания» данных через систему «Е-нотариат». Это могут быть доверенности или данные о сделках или действиях, которые требуют обязательной регистрации в государственных органах.

В свою очередь, Министерство внутренних дел РК представило информацию о проводимой работе по частичной передаче функций миграционной службы (по приему граждан), по вопросам документирования, работникам НАО «ГК «Правительство для граждан». Это позволит существенно снизить скопления очередей в ЦОНах. В ближайшее время планируется запуск пилотного проекта.