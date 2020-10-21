Справку о смерти можно получить онлайн

Ранее необходимо было посетить несколько организаций, на что уходило значительное время.

Казахстанцы, потерявшие своих близких, могут получить справку о смерти на портале eGov. С запуском этой услуги исключаются требования по обязательному предоставлению медицинского свидетельства о смерти и перинатальной смерти, а также свидетельства о государственной регистрации смерти. Для получения справки достаточно ввести ИИН покойного.

«Ранее необходимо было посетить несколько организаций, на что уходило значительное время. Данная справка необходима для предоставления при захоронении, назначении единовременной выплаты на погребение, получения пенсионных накоплений усопшего и оформлении наследства. Теперь ее можно получить в режиме онлайн», – прокомментировала пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

На eGov в разделе «Семья» необходимо пройти в подраздел «Семейное положение», выбрать услугу «Уведомление о государственной регистрации смерти», заказать ее и подписать ЭЦП.

С результатом можно ознакомиться в личном кабинете пользователя на портале eGov. Причиной отказа могут стать некорректно заполненные данные или отсутствие актовой записи о смерти. В первом случае нужно проверить данные и попробовать перезаказать услугу, а во втором - обратиться в уполномоченный госорган. Услуга стала доступна благодаря интеграции с информационными системами Министерства юстиции РК – все данные «подтягиваются» из информационных систем госоргана. Ссылка на услугу.