Субсидии для доступа к интернету в сельской местности будут выделять операторам

До конца года широкополосным интернетом планируется охватить 5 331 село в РК.

Дистанционное обучение, удаленная работа, использование современных онлайн-сервисов — все это теперь будет доступно для жителей отдаленных населенных пунктов. До конца года широкополосным интернетом планируется охватить 5 331 село. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и авиакосмической промышленности РК Багдад Мусин. По его словам, в этом направлении сейчас реализуются два масштабных проекта, передает Kazakh-tv.kz.

Первый — это проведение оптического интернета в отдаленные села через механизм ГЧП-партнерства. Благодаря этому около 1260, где проживает порядка 2,5 миллионов человек, будут обеспечены интернетом. Второй проект предусматривает охват 928 сел с населением более 250 человек сетями 3G и 4G, а также мобильным интернетом по другим технологиям.

Министр также отметил, что на установку интернета в сельской местности предусмотрены субсидии.

«В настоящее время проводная телефония и почтовые услуги в сельской местности получают ежегодные субсидии в размере 8 миллиардов тенге. Теперь мы будем субсидировать поставку подключения домашнего интернета через оптическую связь и другие технологии. Это стимул для операторов связи предоставлять интернет в селах. В результате это позволит сельчанам получать доступ к современным услугам», — заявил Багдат Мусин.

По словам министра, предлагается предоставить налоговые льготы за повторное использование средств на строительство широкополосных сетей в сельской местности. Кроме того, в ближайшее время будет запущен специальный сервис по контролю качества интернет-услуг. Для этого будет закуплено 17 мобильных измерительных комплексов.