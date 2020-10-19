Казахстанские учителя активно осваивают «цифру»

Команда казахстанских педагогов приняла участие в международной конференции «Подготовка кадров для цифровой экономики».

Организаторами конференции выступили Международный педагогический клуб и Россотрудничество. Ключевым событием конференции, проходившей в режиме онлайн, стала стратегическая сессия «Взаимоотношения семьи и школы в условиях цифрового образования».

«Стабильная эпидемиологическая ситуация в стране позволила нам собрать команду из 9 лучших учителей Казахстана на площадке Российского центра науки и культуры в Нур-Султане, – сказал руководитель представительства Россотрудничества Алексей Коропченко. Это дало нам возможность одновременно провести очное заседание Педагогического клуба РЦНК, обсудить многочисленные насущные проблемы, наметить планы на будущее».

II Международная педагогическая конференция «Подготовка кадров для цифровой экономики» прошла 15 октября и собрала сотни педагогов, работающих в русских школах по всему миру. Целью конференции было собрать действующие цифровые практики и инструменты, которые можно использовать в образовательном процессе, и познакомить с ними русскоговорящих педагогов во всем мире. Конференция прошла в очном формате в России и очно-заочном – в восьми странах: Казахстане, Армении, Азербайджане, Сербии, Израиле, Узбекистане, Испании, Беларуси. Казахстан на конференции представили учителя из Нур-Султана, Степногорска и Темиртау.