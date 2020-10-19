Кибербезопасность Казахстана оценили на международной арене

Государственная техническая служба заняла призовое место на пятой ежегодной конференции Cybersecurity Alliance for Mutual Progress.

В период с 14 по 20 сентября 2020 года прошла Пятая ежегодная конференция членов Cybersecurity Alliance for Mutual Progress (CAMP, Альянс по кибербезопасности для взаимного прогресса), где странами-участниками обсуждались вопросы информационной безопасности и разбирались наиболее значимые события инцидентов ИБ за 2019–2020 гг. В текущем году по причине пандемии Covid-19 организаторами было принято решение о проведении мероприятия в формате онлайн.

Каждому участнику Альянса была предоставлена возможность презентовать свою страну и рассказать о состоянии кибербезопасности. От лица Казахстана выступил директор департамента Государственной технической службы Медет Искаков, который в своем выступлении поделился опытом Казахстана в борьбе с кибератаками в период пандемии. Выступление спикера было признано лучшим в номинации «Best Speaker» из 47 стран-участниц CAMP.

Напомним, в прошлом году Казахстан вошел в состав организационного комитета CAMP. Cybersecurity Alliance for Mutual Progress действует в Южной Корее. В его состав входят 60 организаций из 46 стран. Члены CAMP имеют возможность обмениваться учебными программами и информацией по вопросам кибербезопасности, которые становятся все более сложными и затрагивают все больше пользователей и организаций по всему миру.