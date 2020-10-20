В Монголии запускают программу поддержки стартапов

Во время пандемии коронавируса в стане решили поддержать начинающий бизнес.

На выставке ICT EXPO JICA подписало меморандум о взаимопонимании с Mobicom Corporation LLC, чтобы запустить программу MonJa Startup Accelerator для поддержки начинающих стартапов. В рамках этой программы JICA, Mobicom Corporation LLC и Монголо-Японский центр развития человеческих ресурсов будут поддерживать стартапы, которые развивают инновационный бизнес и технологии, которые могут быть решением социальных и экономических изменений, вызванных Covid-19, передает CentralAsia.

Три стартапа будут отобраны из зарегистрированных и в течение шести месяцев смогут получить наставническую консультацию, пройти обучение и принять участие в семинаре. Программа также предоставит возможности для налаживания контактов, включая и японские компании.

В прошлом Монголо-Японский центр провел базовое бизнес-обучение около 1000 предпринимателей и приобрел опыт в области деловых ноу-хау и создания сетей в Монголии. На этот раз, исходя из опыта центра, он реализует программу поддержки начинающего бизнеса.