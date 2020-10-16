Вебинар «Управление корпоративными устройствами Apple c Jamf»

Узнайте, как повысить продуктивность и снизить затраты на ИТ-поддержку и эксплуатацию с помощью всех возможностей управления Apple в вашей компании.

Присоединяйтесь к бесплатному вебинару «Управление корпоративными устройствами Apple c Jamf», чтобы узнать, как повысить продуктивность и снизить затраты на ИТ-поддержку и эксплуатацию с помощью всех возможностей управления Apple в вашей компании.

Дата и время проведения: 20 октября 2020 года, 11.00 — 12.00 (GMT+3).

Спикер — Will Reid, Account Executive Southern & Eastern Europe, Jamf. Основной язык спикеров — английский. Условия участия: бесплатно.

Решения для управления мобильными устройствами (MDM) уже недостаточно компаниям, которые ищут возможности максимизации своих инициатив Apple. Компании и их ИТ-отделы для простого управления экосистемой Mac, iPad, iPhone и Apple TV нуждаются в таких инструментах, как:

— Безопасное подключение пользователей к необходимым ресурсам, чтобы оставаться продуктивными и автономными.

— Автоматизация всех аспектов управления устройствами и приложениями.

— Надежная защита устройств, данных и обеспечение конфиденциальности пользователей.

Jamf — золотой стандарт управления устройствами Apple для корпоративного бизнеса. Apple Enterprise Management от Jamf автоматизирует весь жизненный цикл устройств Apple в компании, включая развертывание, управление и безопасность.

Этот вебинар для ИТ-компаний и их специалистов:

— директора по ИТ;

— руководителя отдела ИТ;

— системного администратора;

— руководителя или главного специалиста отдела технической поддержки.

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