Казахстан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании в космической сфере

Делегация Турецкого космического агентства в период 12-14 октября 2020 года находилась с рабочим визитом в Казахстане.

Турецкая делегация посетила Национальный космический центр в г. Нур-Султан и ознакомилась с работой казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли. Рабочая встреча продолжилась в городе Байконыр. Члены делегации Турецкого космического агентства посетили городской музей истории космонавтики, побывали на объектах космодрома и приняли участие в наблюдении за пуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-17».

Во время встречи министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдата Мусина с президентом Турецкого космического агентства Сердаром Йылдырым обсуждались вопросы развития космической отрасли стран. По итогам переговоров Казкосмос и Турецкое космическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на двустороннее сотрудничество в космической сфере.

«Этот документ позволит начать практическое сотрудничество между космическими ведомствами и предприятиями наших стран», — отметили после утверждения документа Сердар Йылдырым и председатель Аэрокосмического агентства Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Баубек Оралмагамбетов.