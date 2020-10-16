«Сергек» уже оштрафовал алматинцев на 3 миллиарда тенге

Правда, из них пока взыскано 2,27 миллиарда тенге.

Как рассказали в полиции Алматы, аппаратно-программные комплексы «Сергек» за девять месяцев этого года выявили нарушения на 3,61 миллиарда тенге. Всего было зафиксировано почти 519 тысяч нарушений ПДД. Для сравнения, за девять месяцев прошлого года с помощью камер было выявлено почти 35 тысяч нарушений ПДД. Сумма наложенных штрафов составила 417 миллионов тенге, а взыскано было всего 110 миллионов.

Напомним, «Сергек» — это система видеокамер, которая фиксирует правонарушения на дорогах города. Сейчас в Алматы работает 414 постов «Сергек», до конца года планируется установить еще 362 камеры.