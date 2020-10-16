Бракованные планшеты закупили для атырауских школьников

В большинстве случаев неисправную оргтехнику отправили в сельские школы региона.

Бракованными оказались планшеты, закупленные для школ Атырауской области. Специалисты антикоррупционной службы проверили, как распределяют оргтехнику, закупленную на средства из республиканского и местного бюджетов. Контроль показал, что из двух тысяч планшетов 166 оказались бракованными. В основном неисправную оргтехнику отправили в сельские школы области, сообщает «Хабар 24».

В областном управлении образования эту ситуацию связывают с пандемией, а бракованные планшеты обязуется отремонтировать закупщик.

«На сегодняшний день у компании, которая предоставляет эти планшеты, есть гарантийный срок, в рамках которого они будут делать замену и заново передавать школьникам. Мы должны заново потратить определенное время, пока восстановят планшеты и раздадут учащимся», — сообщил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы по Атырауской области Айдос Мамыт.