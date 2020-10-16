В Казахстане хотят пересмотреть Закон «О доступе к информации»

Министерство создаст рабочую группу с целью поиска сбалансированного решения и выработки соответствующего пакета поправок в законодательство РК

При Министерстве информации и общественного развития РК планируется создать рабочую группу для решения проблем, связанных с ограничением доступа к информации и использованием госорганами грифа «для служебного пользования». Об этом сообщила на своей странице в Facebook Диана Окремова, глава общественного фонда «Правовой медиа-центр».

По ее словам, требуется выработка единой согласованной позиции в части конкретизации критериев отнесения сведений к служебной информации с пометкой «ДСП». Также анализ проблем показывает необходимость ограничения действия грифа «ДСП» не только по видам сведений, но и по сроку его действия.

«Распространение сферы применения Закона РК „О доступе к информации“ на общественные отношения, связанные со сведениями с ограниченным доступом, повлечет за собой необходимость рассмотрения вопроса регулирования в законе не только служебной информации с пометкой „ДСП“, но и других видов сведений, относящихся к информации с ограниченным доступом. С учетом вышеизложенного министерством будет создана рабочая группа с целью поиска сбалансированного решения и выработки соответствующего пакета поправок в законодательство РК», — говорится в ответе министерства, который опубликовала глава ОФ.

Диана Окремова сообщила, что ранее фонд в открытом письме на имя Президента РК Касым-Жомарта Токаева поднимал вопрос об отказе госорганов от грифа ДСП в информации о бюджете.