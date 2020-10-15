В РК сократилось производство электротехнического оборудования

Более половины объема выпуска высоковольтной аппаратуры, волоконно-оптических кабелей, аккумуляторов и трансформаторов приходится всего на три региона страны.

Производство электрического оборудования в РК за январь–август 2020 года в денежном выражении достигло 104,7 млрд тг, увеличившись за год на 16%. При этом индекс промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года, показывающий реальный рост выпуска, составил всего 100,2%. В целом за 2019 год объем производства составил 148,4 млрд тг — на 12,3% больше по сравнению с 2018 г. (ИПП — 108,7%).

Более половины производства электрического оборудования приходится лишь на три региона: Алматинскую область (24,4 млрд тг), Шымкент (21,9 млрд тг), Восточно-Казахстанскую область (12,1 млрд тг). Существенный объем приходится и на Туркестанскую область (12 млрд тг). В Шымкенте отмечен рост производства почти вдвое по сравнению с прошлым годом; в полтора раза увеличили объемы производители Северо-Казахстанской области и Нур-Султана.

В натуральном выражении отмечается спад выпуска основных видов электротехнической продукции. К примеру, серьезно сократилось производство высоковольтной аппаратуры для отключения, переключения или защиты электрических цепей: на 40,6%, до 3,9 тыс. штук. Заметное сокращение зафиксировано в производстве волоконно-оптических кабелей: сразу вдвое, до 1,8 млрд тг. В минусе также производство трансформаторов (на 13,8%), аккумуляторов (на 6,3%) и т. д.