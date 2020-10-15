Казахстанцы стали активнее использовать мобильники для оплаты покупок

Более 80% безналичных платежей по картам приходится на интернет-транзакции и транзакции через мобильные телефоны.

Объем безналичных платежей с использованием платежных карточек за январь–август 2020 года составил рекордные 18,7 трлн тг — в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доля безналичных платежей от оборота по картам за год выросла с 40,1% до 64,2%. Такими цифрами поделились аналитики Finprom.kz.

В текущем году уже в четырех регионах РК объем безналичных платежей превысил триллион тенге, в то время как в прошлом году такие показатели были зафиксированы только в Алматы. Самый большой объем безналичных переводов традиционно приходится именно на Южную столицу: почти 7 триллионов тенге. Также в мегаполисе самая высокая доля безналичных платежей от оборота (76,8%). Второе место по объему безналичных платежей и их доле от оборота занимает Нур-Султан (2,9 трлн тг или 72,2%).

Только в трех регионах РК доля безналичных платежей от совокупного оборота средств по платежным картам составляет менее половины: в Северо-Казахстанской (43,8%), Восточно-Казахстанской (45,4%) и Акмолинской (47,5%) областях. Впрочем, по сравнению с прошлым годом доля безнала в этих регионах выросла (было 16,2%, 14,3% и 18,1% соответственно).

Существенный объем безналичных платежей приходится на интернет и мобильные телефоны: 15,1 трлн тг — в 3,2 раза больше, чем в прошлом году. На POS-терминалы приходится 3,5 трлн тг, рост за год — на 59,4%.