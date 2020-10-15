Покупатели «серых» телевизоров LG останутся без смарт-функций

Компания заблокирует несертифицированные Smart TV.

LG Electronics объявила о том, что с 16 ноября она планирует масштабное международное обновление прошивки для своих Smart TV, после чего «серые» телевизоры могут быть заблокированы или лишатся части функционала. Официальные телевизоры LG с обновлением получат улучшенную функцию распознавания речи, домашнюю панель управления для взаимодействия с устройствами IoT, подключение приложения LG Mobile ThinQ, Live Plus. Также будут исправлены ошибки.

«Продавец обязан предоставить информацию о подтверждении соответствия товара и наименование технического регламента. Воздержитесь от приобретения телевизоров, неофициально ввезенных на территорию РФ, Туркменистана, Украины и стран СНГ. Вы рискуете получить неполный набор услуг, входящих в комплектацию товара (в том числе по Smart TV)», — говорится в сообщении компании.

Что касается ограничений в предоставлении услуги Smart TV, в странах СНГ, Украине и Туркменистане она может быть полностью недоступна или существенно ограничена после обновления ПО. Это произойдет в том случае, если устройство не имеет сертификата на соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов в регионе пользователя.

«График обновления может быть изменен в зависимости от обстоятельств компании, а сведения об обновлении могут отличаться в зависимости от модели и страны», — добавили в компании.