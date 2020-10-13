В МИИР состоялся онлайн-диалог с Siemens AG

Стороны намерены развивать сотрудничество по внедрению элементов Индустрии 4.0 на казахстанских предприятиях.

В рамках реализации меморандума о взаимопонимании между правительством РК и компанией «Siemens AG» под руководством вице-министра Динары Щегловой состоялся открытый онлайн-диалог с представителями промышленного гиганта Германии. С немецкой стороны в мероприятии приняли участие руководитель проектной команды Мэтью Ватсон и руководитель отдела внешних сношений по связям с правительствами Кристиан Мэдсен, с казахстанской стороны — представители министерства, заместитель председателя АО «КЦИЭ «QazIndustry» Муканов Т.А. и генеральный директор АКФ «ПИТ» Сембин А.Б.

В ходе диалога казахстанская сторона довела до сведения представителей «Siemens AG» информацию об основных тенденциях развития отечественной промышленности, краткосрочных и стратегических планах министерства в этой отрасли, проблемах промышленных предприятий, а также существующих мерах государственной поддержки. Вместе с тем, была отмечена важность технологической модернизации и проводимой работы по цифровизации промышленности, а также создания центров компетенций по горно-металлургическому комплексу на территории Казахстана. В этой связи стороны согласились активизировать контакты и развивать сотрудничество по внедрению элементов Индустрии 4.0 на казахстанских предприятиях.

По итогам встречи стороны выразили готовность к наращиванию уровня сотрудничества в ближайшем будущем. В частности, была достигнута договоренность о проведении ряда встреч с руководителями отечественных промышленных предприятий для обсуждения отраслевых проблем в формате открытого диалога.