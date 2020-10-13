Перевозчики товаров в ЕАЭС смогут оформлять накладные онлайн

Пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары планируют запустить с 1 ноября 2020 года.

Как рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, оформить сопроводительные накладные (СНТ) необходимо до пересечения границы РК со странами ЕАЭС. В рамках пилотного проекта предусмотрено оформление накладных при осуществлении экспортных и импортных операций во взаимной торговле со странами ЕАЭС.

В комитете отметили, что наличие оформленной накладной исключает необходимость сканирования товаросопроводительных документов на автомобильных пунктах пропуска, что ускорит процесс прохождения государственной границы со странами ЕАЭС. В целом, пилотный проект будет осуществляться для «мягкого» перехода к обязательному внедрению СНТ с 1 марта 2021 года. Меры административной ответственности во время проведения пилота применяться не будут.

Пилотный проект предназначен для того, чтобы налогоплательщики адаптировались к работе с системой, настроили свои учетные данные и взаимодействие с покупателями и поставщиками. Для оформления СНТ необходимо зарегистрироваться в ИС ЭСФ путем подписания соглашения об использовании информационной системы электронных счетов-фактур с помощью ЭЦП, которую можно получить в центрах обслуживания населения. Регистрация и работа в ИС ЭСФ осуществляется бесплатно.

«Комитет государственных доходов призывает всех участников внешнеэкономической деятельности во взаимной торговле со странами ЕАЭС провести подготовительные мероприятия по участию в пилотном проекте для последующего плавного перехода к обязательному оформлению СНТ. Обращаем ваше внимание на то, что пилотный проект также предусматривает оформление СНТ при перемещении и реализации подакцизных товаров, при реализации товаров из перечня изъятия Всемирной торговой организации и товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля виртуальный склад. Нормы по оформлению и соблюдению порядка оформления СНТ определены статьей 176 налогового кодекса», — прокомментировали новость в ведомстве.