Казахстанцы смогут получать соцвыплаты на электронный кошелек

Такую возможность прорабатывает Минтруда.

Глава ведомства Биржан Нурымбетов на брифинге в СЦК рассказал о том, как планируется упростить процесс выдачи социальных выплат. Сейчас при их назначении гражданам обязательно нужно иметь карточный счет IBAN, а для его открытия приходится посетить отделение банка.

«В целях облегчения получения социальной помощи МТСЗН прорабатывает вопрос о назначении социальных выплат на электронный кошелек, который будет открываться по умолчанию по ИИН, при этом получатель может сменить способ зачисления на банковскую карту. Для обеспечения сохранности средств, предлагается использование в кошельке электронных денег Национального банка РК», — проинформировал министр.

Кроме того, будет создано специальное мобильное приложение, которое позволит получить доступ к кошельку, узнать его баланс и осуществлять оплату за товары, работы или услуги при помощи QR-кода, без каких-либо комиссий. Эти деньги будут под надежной защитой от частных судебных исполнителей и кредиторов.