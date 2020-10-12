Illusive Networks привлек новые инвестиции Microsoft и Cisco

Спрос на решения израильского кибер-стартапа Illusive Networks вырос в два раза в связи с переходом организаций на работу из дома во время пандемии COVID.

Израильский стартап Illusive Networks, разработавший платформу обманных технологий для защиты от кибератак, на фоне роста продаж привлек новый раунд финансирования в размере $24 млн долларов. Инвестиции предоставили Cisco, Microsoft, Citi Ventures и другие инвесторы. Наряду с новостями о финансировании, Illusive также объявил о расширении сотрудничества с Microsoft, в рамках которого решения Illusive Networks будут интегрированы в платформу Azure.

COVID породил повышенный спрос

Технология Deceptive Everywhere, созданная Illusive Networks, предотвращает нацеленные и сложные атаки, используя широкий набор обманных техник. Создавая виртуальную иллюзию в ИТ-сети организации, решение обманывает хакеров, заставляя думать, что они получают доступ к реальным данным, в то время как на самом деле они просто следуют по ложному пути, созданному Illusive Networks.

Как только хакеры попадают в сеть обмана и начинают использовать ложные данные, система Illusive выявляет это и в режиме реального времени сообщает об атаке специалистам по информационной безопасности, которые могут блокировать атаку на ранних стадиях.

Генеральный директор Офер Исраэль сообщает, что решения Illusive выявили множество инцидентов после перехода на работу из дома из-за вспышки коронавируса. «Мы видим, что площадь уязвимостей организаций расширилась в геометрической прогрессии, и хакеры используют это, чтобы эксплуатировать и взламывать системы с меньшим сопротивлением. Кроме того, многие из существующих средств защиты стали менее эффективны и создают множество ложных срабатываний, например, системы обнаружения аномалий — такие системы отталкиваются от базового уровня нормального поведения, но в новой реальности COVID определить такой уровень становится невозможно», — сказал Исраэль.

Исраэль отмечает, что после вспышки вируса COVID-19 компания выявила растущую потребность в своей продукции, что привело к увеличению продаж в том числе в России и СНГ. «Работа из дома — непростая задача для каждого. Хотя по сравнению с тем, что я вижу на рынке, я думаю, что мы находимся в хорошем положении, и наша команда сфокусирована и готова к любому сценарию, — говорит Израиль. — Мы также очень рады нашему стратегическому партнёрству с такими гигантами, как Microsoft. Например, на прошлой неделе корпорация из Редмонда заявила, что Illusive является единственным вендором, разрабатывающим deception-решение, в совместных продажах с которым она готова участвовать».

Компания Illusive Networks была основана в 2014 году как часть аналитического центра Team8 генеральным директором Офером Исраэли и председателем совета директоров Надавом Зафриром. На сегодняшний день компания привлекла в общей сложности 58 миллионов долларов и насчитывает 100 сотрудников, 60 из которых работают в центре исследований и разработок в Тель-Авиве. В настоящее время компания занимается набором еще 30 сотрудников для различных отделов. Illusive заявляет, что средства будут использованы для ускорения роста за счет расширения продаж и маркетинговых усилий, а также для дальнейшего развития продукта.

Чтобы увидеть решение Illusive Networks в действии, можно заказать демо.

Дистрибьютором Illusive Networks в Казахстане и странах СНГ является компания Тайгер Оптикс.