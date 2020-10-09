Токаев заявил о важности цифровизации армии

Президент посетил комплексные миротворческие учения.

В Алматинской области завершились первые в истории вооруженных сил Казахстана комплексные миротворческие учения, за активной фазой которых наблюдал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. После завершения учений Верховный главнокомандующий обратился к военнослужащим. Он отметил, что современная казахстанская армия унаследовала славу и боевые традиции отважных батыров Великой степи, и об этом нужно всегда помнить.

Президент отдельно остановился на перспективах развития вооруженных сил. По его словам, оснащение войск современной техникой должно осуществляться в приоритетном порядке, и в этом будут задействованы отечественные предприятия. Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость развития цифровых технологий в управлении войсками, а также отработки тактики и стратегии действий в кибер- и информационном пространстве.

Верховный главнокомандующий убежден, что строительство сильных Вооруженных Сил невозможно без подготовленных и мотивированных сержантов и офицеров.

«Одна из наших ключевых задач — это развитие профессионального военного образования сержантского состава. В решении этого вопроса нужно задействовать весь потенциал школ „Жас Ұлан“ и Кадетского корпуса. Современная обстановка предъявляет особые требования к командирам. Они должны иметь возможность проявлять нужную инициативу и решительность, не отвлекаясь на разного рода мероприятия контролирующих органов», — сказал Президент.

Глава государства также отметил необходимость создания современной военной инфраструктуры и логистической системы материально-технического обеспечения вооруженных сил. В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что вопросы армии и социальной поддержки военнослужащих всегда будут в центре внимания государства.